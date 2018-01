Simmerath - Kirchenchor sucht Mitsängerinnen und Mitsänger

Simmerath.

Noch leuchten die Lichter am Weihnachtsbaum und die Heiligen Drei Könige sind gerade in der Krippe angekommen - da denkt der Kirchenchor Simmerath bereits an die nächste Weihnachtszeit. Am dritten Adventssonntag dieses Jahres wird der Kirchenchor gemeinsam mit dem Kammermusikkreis Simmerath und dem Jungen Chor Simmerath ein adventliches Konzert in der Pfarrkirche zu Simmerath geben.