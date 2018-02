Eicherscheid - Kindertollitäten knöpfen sich Spielplatz vor

Eicherscheid.

Bereits zum vierten Mal hieß es am vergangenen Wochenende: Kinderkarneval in der Tenne. Pünktlich um 16.30 Uhr eröffnete Keyboarder Karl das jecke Fest, zu dem viele Kinder mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern gekommen waren. Eine Besonderheit ist, dass in Eicherscheid kein Karnevalsverein besteht und die kleinen Tollitäten immer aus den Reihen der anderen Vereine stammen.