Nordeifel - Kinderfilmreihe zeigt „Wunder einer Winternacht“

Nordeifel. Im Dezember ist bei der Kinderfilmreihe der Städteregion Aachen „Wunder einer Winternacht – Die Weihnachtsgeschichte“ zu sehen, eine Verfilmung nach dem Roman des finnischen Autors Marko Leino aus dem Jahr 2007.

In einem kleinen Dorf in Lappland lebt der Waisenjunge Nikolas. Die Dorfbewohner haben entschieden, dass sie den Jungen, dessen Eltern bei einem Unfall gestorben sind, gemeinsam groß ziehen. Als die Zeiten härter werden, ist nur noch der mürrische Zimmermann Lisakki bereit, Nikolas aufzunehmen. Dort muss Nikolas hart arbeiten, aber der Junge verfeinert seine handwerklichen Fähigkeiten, um noch schönere Geschenke herzustellen, die er immer an Heiligabend verschenkt. Als Lisakki Nikolas die Geschenke verbieten will, gerät die schöne Tradition in Gefahr.

Der Film dauert 77 Minuten. Alle Kinofans ab sechs Jahren sind eingeladen: Montag, 11. Dezember: Jugendhaus Rott, Quirinusstraße 43; Dienstag, 12. Dezember: Pfarrzentrum Kalterherberg, Arnoldystraße 4; Mittwoch, 13. Dezember: Druckereimuseum Weiss, Am Handwerkerzentrum 16, Imgenbroich; Donnerstag, 14. Dezember: Sportheim des TSV Kesternich, Straucher Straße 10; Freitag, 15. Dezember: Haus Loven, Offermannstraße 31, Roetgen. Beginn ist jeweils um 15.30 Uhr, Einlass ist ab circa 15.15 Uhr. Nach dem Film können die Kinder bis 18 Uhr an Spiel-, Mal- und Bastelaktionen teilnehmen. Der Eintritt kostet 2 Euro pro Teilnehmer.