Nordeifel - Kinderfilmreihe seit 40 Jahren erfolgreich

Nordeifel. Die Medienwelt hat sich in den vergangenen 40 Jahren gewaltig verändert. Mitte der 1970er Jahre gab es nahezu überall noch gelbe Telefonhäuschen, kein Internet und keine PCs, ganz zu schweigen von Smartphones, die es heute an (fast) jedem Ort erlauben, beispielsweise Filme und Videos zu schauen.

Die ersten Videogeräte wurden zwar Mitte der 1970er Jahre marktreif, blieben aber für einen durchschnittlichen Haushalt unerschwinglich.

Das Jugendamt des damaligen Kreises Aachen startete deshalb 1978 die Kinderfilmreihe in der Nordeifel. Ziel war es, dass Kinder in einem geschützten Rahmen in die Welt der Filme geführt werden. In ausgesuchten Spielorten mit verschiedenen örtlichen Kooperationspartnern in Monschau, Roetgen und Simmerath präsentierten Filmteams regelmäßig Kinderfilme aus dem Angebot der Clubfilmothek der Jugend, die mit Hilfe von 16-mm-Filmgeräten abgespielt wurden. Nach der Vorführung wurden dann zum jeweiligen Film kreative Spiele gespielt oder gebastelt.

Wer hätte gedacht, dass trotz der enormen Weiterentwicklungen der Medienlandschaft ein solches kinderkulturelles Angebot auch nach 40 Jahren noch eine so tolle Resonanz nach sich zieht? Denn obwohl die Kinder heute auch zu Hause die Möglichkeit haben, jeden beliebigen Film zu schauen, ist es doch etwas Besonderes, das Kinoerlebnis mit anderen zu teilen und hinterher sogar noch selbst aktiv zu werden. Und so haben 2017 insgesamt 555 kleine und große Kinogänger mit großem Spaß die Filmnachmittage und den Filmworkshop mit Mon-TV besucht.

Auch im neuen Jahr gibt es Filmteams an fünf Spielorten in Monschau (Imgenbroich und Kalterherberg), Roetgen (und Rott) sowie Simmerath (Kesternich), die mit wesentlich kleineren und kompakteren Filmanlagen bekannte Kinderfilmklassiker, Abenteuergeschichten, Literaturverfilmungen oder Animationsfilme präsentieren. Im 40. Jahr werden insgesamt wieder neun schöne Kinderfilme gezeigt.

Und mit Mon-TV gibt es auch wieder einen Filmworkshop, bei dem die Kinder Filme selber drehen, schneiden und veröffentlichen. Anlässlich des runden Geburtstags soll es auch eine kleine Feier geben, die das Team um Christine Skrabal vom Amt für Kinder, Jugend und Familienberatung der Städteregion Aachen für den 2. September 2018 im Jugendhaus Rott plant.

Für Kinder ab fünf Jahren

Auftakt der neuen Spielreihe in 2018 ist die dritte Januarwoche mit dem deutschen Animationsfilm „Der kleine Eisbär 2 – Die geheimnisvolle Insel“ von 2005. Der Film hat eine Länge von rund 80 Minuten und ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet.

Alle interessierten kleinen und großen Filmbesucher sind herzlich eingeladen, sich den Film um den beliebten kleinen Eisbären an folgenden Spielorten anzuschauen: Montag, 15. Januar: Jugendhaus Rott, Quirinusstraße 43, Rott; Dienstag, 16. Januar: Pfarrzentrum Kalterherberg, Arnoldystraße 4, Kalterherberg; Mittwoch, 17. Januar: Druckereimuseum Weiss, Am Handwerkerzentrum 16, Imgenbroich; Donnerstag, 18. Januar: Sportheim des TSV Kesternich, Straucher Straße 10, Kesternich und Freitag, 19. Januar: Haus Loven, Offermannstraße 31, Roetgen.

Veranstaltungsbeginn ist jeweils um 15.30 Uhr; der Einlass in den Spielorten ist ab circa 15.15 Uhr möglich. Kinder und Erwachsene zahlen je zwei Euro.

Weitere Informationen zur Kinderfilmreihe sowie das kostenlose Jahresprogrammheft in Druckform sind bei Christine Skrabal (Telefon 0241/5198–5155) sowie im Internet unter www.staedteregion-aachen.de/kinderfilm erhältlich.