Lammersdorf - Kinder-Theatergruppe Lammersdorf spielt „Rotkäppchen“

Lammersdorf. Die Kinder-Theatergruppe des Vereins für Heimatgeschichte und Dorfkultur Lammersdorf spielt unter der Leitung von Lioba Wynands–Görke das bekannte Märchen der Gebrüder Grimm: „Rotkäppchen“, bearbeitet von Andreas Becker.

Rotkäppchen hat im Wald viele Freunde. Zu allererst ist da das Eichhörnchen Quintin, das jeden kennt. Deshalb erfährt es auch zuerst, dass sich der Wolf wieder im Wald herumtreibt. Es alarmiert gleich Frau Eule, die allerdings über die morgendliche Ruhestörung sehr erbost ist, und den Dachs, der auf seine bedächtige Art gute Ratschläge erteilt.

Doch das Rotkäppchen schlägt leichtsinnig alle Ratschläge in den Wind und spaziert durch den Wald zur Großmutter. Der eigentliche Anstifter zur bösen Tat ist der schlaue Fuchs. Der spekuliert darauf, dass der Jäger den Wolf erschießt und ihn damit zum Alleinherrscher des Waldes machen würde. Doch nach dem glücklichen Ende des großen Fressens muss der Fuchs erkennen, dass Hinterlist gegen viele gute Freunde nichts ausrichten kann.

Premiere am Samstag

Die Premiere ist am Samstag, 9. Dezember, 15 Uhr. Weitere Aufführungen werden am Sonntag, 10. Dezember, Samstag, 16. Dezember, und Sonntag, 17. Dezember, jeweils 15 Uhr, stattfinden. Bestellung und Kartenvorverkauf:Telefon 02473/ 68575. Der Kartenpreis beträgt 6 Euro. Gespielt wird im katholischen Pfarrheim in Lammersdorf, Kirchstraße 30.