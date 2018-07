Nordeifel - Kinder spielen Schach um Pokale

Nordeifel. Der TV Konzen und der SC Kalterherberg richten am Sonntag, 8. Juli, den 2. Jugendschachpokal Monschauer-Land aus. Von 14 bis circa 17.30 Uhr werden auf dem Schulhof der Grundschule Konzen sieben Partien mit Bedenkzeit von 10 Minuten ausgetragen. Eingeladen sind alle Kinder und Jugendlichen aller Altersklassen bis Jahrgang 1998.

Da das Turnier aufgeteilt wird in eine Gruppe für Vereinsspieler und einer für Nicht-Vereinsspieler, ist dieses Turnier sehr gut geeignet auch für Kinder, die ihre ersten Spiele erproben möchten. Für die drei Erstplatzierten jeder Gruppe gibt es einen Pokal zu gewinnen.

Ebenfalls in der Grundschule Konzen wurde seit Januar durch dieselben Veranstalter der Monschauer Schulschachcup 2018 ausgerichtet. Hier setzte sich nach sechs Spieltagen in der letzten Runde am 29. Juni die Mannschaft der Heckenlandschule in Höfen durch, gefolgt vom St.-Michael-Gymnasium und der Grundschule Konzen. Die Sieger wurden mit dem von den Ausrichtern gestifteten Wanderpokal belohnt, außerdem wurde jeder Teilnehmer mit einer Urkunde bedacht.

Henri Els vom St.-Michael-Gymnasium wurde mit dem Pokal des besten Einzelspielers ausgezeichnet. Peter Weber und Clemens Kerkmann von der Heckenlandschule waren jüngst bei Jugendturnieren sowohl auf Aachener Ebene im Elisenbrunnen als auch auf Mittelrhein-Ebene im Kloster Knechtsteden bei Dormagen sehr erfolgreich. Für ihre ersten bzw. dritten Plätze nahmen sie bei diesen Gelegenheiten auch Pokale mit nach Hause.