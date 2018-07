Steckenborn.

Ein Teil des Steckenborner Waldes sah am vergangen Donnerstag anders aus als sonst: bemalte und bedruckte Stoffbahnen hingen von den Ästen herunter und wippten im Wind hin und her, bemalte Steine verwandelten den grünen Waldboden in ein buntes Mosaik, Objektkästen mit Glitzerkugeln fingen das Sonnenlicht ein, und ein großer Traumfänger war an einen Baum gelehnt.