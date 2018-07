Lammersdorf - Kinder erleben den Wald beim Erlebnistag mal anders

Lammersdorf. „Abseits der Wege – Wald mal anders erleben“ heißt es bei den Waldwanderungen für Kinder mit Begleitern ab fünf Jahren. „Pflanzen zum Essen und Heilen“, „Waldwerkstatt“ oder „Schnitzen für Große“ sind nur drei von insgesamt 16 Themen-Waldwanderungen für Menschen ab fünf Jahren, die Förster Jörg Melchior vom Regionalforstamt Rureifel/Jülicher Börde des Landesbetriebes Wald und Holz NRW in der ersten und letzten Woche der Sommerferien anbietet.

Auf den dreistündigen Pirschgängen erwartet die kleinen und großen Menschen ein tolles Programm aus Wissenswertem und Erstaunlichem rund um die Tier- und Pflanzenwelt der Eifeler Wälder, aufgelockert durch Walderlebnisspiele, Gewässererkundungen, Waldzeichen deuten, Anekdoten und vieles mehr.

Zusätzliche Termine möglich

„Nur gespielt“ lädt dazu ein, den Wald mal anders zu erleben. Im Spiel dürfen Jung und Alt ihre Sinne schärfen, wie die Fledermaus jagen oder das Sumpfmonster überlisten. Abseits der Wege kann Wissen teils spielerisch, teils forschend erworben werden. Spuren, Federn, Haare, Schlaf- oder Fraßstellen von Tieren werden gesucht.

Fantasie ist gefragt, wenn es um die mystischen Waldwesen, wie Wichtel oder Baumgeister geht. An zwei Terminen wird auch Grundwissen zum Speer- und Bogenbau vermittelt. Ebenso locken die Geheimnisse um die Heil- und Zauberkräfte der Pflanzen und manches „Unkraut“ entpuppt sich als sehr schmackhaft.

Die dreistündigen Erlebniswanderungen starten und enden immer an der Grundschule Lammersdorf. Bei großem Interesse werden nachmittags zusätzliche Termine angeboten. Wetterfeste und waldtaugliche Kleidung ist erforderlich. Kinder nehmen nur in Begleitung erwachsener Teilnehmer teil. Interessierte melden sich bitte an unter Tel. 02473/607159 oder per E-Mail an brigitte.jansen@gemeinde.simmerath.de.

„Wichtel, Baumgeister und andere Waldbewohner“ für Kinder von fünf bis acht Jahren mit Begleitern wird am Montag, 16. Juli, 13–16 Uhr, Sonntag, 22. Juli, 10–13 Uhr, Montag, 20. August, 13–16 Uhr und am Sonntag, 26. August, 10–13 Uhr angeboten.

„Pflanzen zum Essen und Heilen“, eine Erlebniswanderung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit Begleitern wird am Dienstag, 17. Juli, 9–12 Uhr (nachmittags evtl. Zusatztermin), Dienstag, 21. August, 9–12 Uhr (nachmittags evtl. Zusatztermin) angeboten.

„Tiere in Feld und Wald“, eine Erlebniswanderung für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren mit Begleitern. Dazu wird am Mittwoch, 18. Juli, 9–12 Uhr, Mittwoch, 22. August, 9–12 Uhr (nachmittags evtl. Zusatztermin) eingeladen.

In die „Waldwerkstatt“ geht es am Donnerstag, 19. Juli, 9–12 Uhr (nachmittags evtl. Zusatztermin), Donnerstag, 23. August, 9–12 Uhr (nachmittags evtl. Zusatztermin). Im Wald werden geeignete Stöcke, Pflanzen oder Rindenstücke gesucht, um daraus Wanderstöcke, Flöten, Boote oder anderes zu basteln. Ein scharfes Messer, etwas Mut und Erfahrung sind erforderlich. Die Erlebniswanderung ist für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren mit Begleitern gedacht.

„Nur gespielt – den Wald mal anders erleben“ heißt es am Freitag, 20. Juli, 9–12 Uhr (nachmittags evtl. Zusatztermin), Freitag, 24. August, 9–12 Uhr (nachmittags evtl. Zusatztermin). Es ist eine Veranstaltung für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit Begleitern.

„Schnitzen für Große“, dazu wird am Samstag, 21. Juli, 10–13 Uhr, 25. August, 10–13 Uhr eingeladen. Es ist eine Veranstaltung, in der größere Kinder und Jugendliche Ausdauer beweisen können und mal etwas „Wilderes“ schnitzen dürfen. Gleichzeitig wird Grundwissen zum Speer- und Bogenbau vermittelt. Ein scharfes Messer, Kraft, etwas Mut und Ausdauer sind erforderlich. Falls vorhanden, Schnitzmesser und ggf. ein leichtes Handbeil mitbringen. Es handelt sich um eine Aktion für Kinder ab zehn Jahren mit begleitern. Maximal 15 Teilnehmer sind möglich.

„Wald abseits der Wege“ heißt es am Sonntag, 22. Juli, 14–17 Uhr, Sonntag, 26. August, 14–17 Uhr. Es handelt sich um eine Wanderung für alle, die entdecken wollen, welche Vielfalt der Wald abseits der Wege zu bieten hat. Wissen zu Tieren und Pflanzen wird für Groß und Klein, teils spielerisch, vermittelt. Es ist eine Erlebniswanderung für Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren mit Begleitern.

Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung erforderlich. Die Veranstaltungen sind kostenfrei. Sofern nichts anderes angegeben ist, ist die Teilnehmerzahl inklusive volljährigen Begleitpersonen auf 25 Personen begrenzt. Bei großem Interesse werden nachmittags zusätzliche Termine angeboten. Treffpunkt ist die Kalltalschule Lammersdorf, Im Pohl 7.