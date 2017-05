Roetgen.

Die Holzbarrieren auf dem Eifelsteig im Bereich der sogenannten Segel in Roetgen werden wieder entfernt. Dies hat der Roetgener Umwelt-, Touristik- und Forstausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen und folgte damit einem Antrag der PRB-Fraktion.