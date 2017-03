Huppenbroich.

Techniken der Selbstverteidigung und das Beherrschen der klassischen Kampfkunst Ju-Jutsu waren am Montag ausnahmsweise einmal nicht gefragt. Denn bei der Jahreshauptversammlung der Ju-Jutsu-Abteilung des Rurberger SV in der Alten Post in Huppenbroich blieb es vollkommen friedlich.