Nordeifel - Kein anderes Reptil lebt so weit im Norden

Nordeifel.

In einem naturnahen Garten im Rurtal wurde auf einem größeren Stein eine sich sonnende Waldeidechse entdeckt und fotografiert. Dieses Reptil hat ein Verbreitungsgebiet von Nordspanien bis Sibirien, auch in Irland und Nordnorwegen kann man sie beobachten. Kein anderes Reptil dringt so weit nach Norden vor – es ist eine richtige Erfolgsart.