„Han mir Sömmerter et Paradies“

Auf den Coversong der kölsche Band „De Räuber“ coverte der Sonnenfunken-Chor bei der Karnevalsmesse seinerseits folgendes Simmerath-Lied:

„Dat es Heimot, dat es Heimot, dat ist Sömmert, blau und gelb zwischen Bierbaum, Kirch und Johann han mir Sömmerter et Paradies. Wenn m‘r durch ding Strosse jeiht, und die Kirch her Jlocke schläht. Wo im Wind ding Fahne wehn, blau und gelb, dat han mer jään. Wo die Mingsche Platt verstonn, weed die Sproch nie ungerjonn. Dat Jeföhl wenn ich an Sömmert denk, kriss de nit jeschenkt. Häs de och ding Eijenart, dat es wat dich eijen maat. Hück wirst du janz zojebaut. Un manch Eck han se versaut. Doch ding Siel, ding Tradition, blievt für ewig he beston. Du bes Sömmert, un eins es jewiss, du bes et Paradies.