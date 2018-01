Rollesbroich.

Karnevalsgesellschaften von Hellenthal bis Aachen gaben sich am Sonntag in Rollesbroich im „Nationalparksaal“ die Klinke in die Hand. Geladen hatten die dortigen Klev Botze, die in einer fast achtstündigen Mammutveranstaltung 14 Gesellschaften zu ihrem karnevalistischen Frühschoppen, der früher einmal „Schlüsselübergabe“ hieß, empfingen.