Nordeifel.

Rolf, Stephan und Thomas sind über dem Atlantik in Lauerstellung. In dieser Reihenfolge wollen ab Mittwochnacht die drei Sturmtiefs mit den völlig harmlos klingenden Namen für eine ungemütliche heiße Phase der Karnevalssession sorgen. Auch die Karnevalisten in der Eifel schauen in diesen Tagen lieber einmal mehr auf die Wetterkarte, in der Hoffnung, dass nicht so heiß gegessen wie gekocht wird.