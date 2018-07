Heimbach - Kanusaison hat begonnen: Rurtal aus der Bootsperspektive erleben

Heimbach. Die Kanusaison auf der Eifelrur hat begonnen. Seit Sonntag dürfen die Paddler das schöne Rurtal im Naturschutzgebiet zwischen Heimbach und Obermaubach aus der Bootsperspektive erleben.

Trotz der anhaltenden Trockenheit in den vergangenen Monaten kann die notwendige Mindestwassermenge für Kanufahrten von sieben Kubikmetern je Sekunde am Staubecken Heimbach in die Rur fließen. Somit können die Kanutouren täglich zwischen 9 und 17 Uhr in Heimbach beginnen.

Reservierung im Internet

Da aus Naturschutzgründen die Zahl der täglich zugelassenen Boote begrenzt ist, muss man sich für sein Boot einen Platz auf der Homepage des Kanu-Verbandes NRW reservieren lassen, die Adresse lautet: www.kanu-nrw.de/Bootsres.

Die Baustelle aus dem Vorjahr ist aufgehoben, da inzwischen die neue Brücke über die Rur in Abenden fertiggestellt worden ist. Somit steht einer ungehinderten Kanutour nichts im Wege. Das für die nächsten Tage angekündigte warme Sommerwetter wird vermutlich wieder viele Kanusportler in die Eifel locken, um die kühle Rur zu genießen.