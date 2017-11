Kanalarbeiten an der Roetgener Hauptstraße

Roetgen. Die Arbeiten für die Kanalsanierung an der Hauptstraße in Roetgen, Ecke Faulenbruchstraße, sollen voraussichtlich in der kommenden Woche beginnen und bis Montag, 11. Dezember, abgeschlossen sein.

An der Lammerkreuzstraße müssen Hausanschlüsse saniert werden. Die Arbeiten werden nach Auskunft der Gemeinde Roetgen wahrscheinlich am Donnerstag, 16. November, starten und am Freitag, 24. November, abgeschlossen sein. Eventuell müsse die Straße in diesem Zeitraum vollständig gesperrt werden. Die Zufahrt sei dann aber bis zur Baustelle frei, teilt die Gemeinde mit.

Auch an der Faulenbruchstraße müsse ein Anschluss saniert werden. Dabei handele es sich um eine eher kleine Maßnahme, die bis Freitag, 24. November, dauern werde.