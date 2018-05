Monschau - Kammerkonzert auf den Spuren Paganinis

Monschau. Auf Paganinis Spuren bewegen sich am Sonntag, 13. Mai, ab 17 Uhr im Aukloster Monschau der Echo-Klassik-Gewinner Yury Revich auf seiner Violine zusammen mit der chinesischen Pianistin Xin Wang.

Revichs Auftritte in der Carnegie Hall, im Wiener Musikverein, in der Tschaikowski-Halle in Moskau und im Pariser Théâtre des Bouffes du Nord waren eine Sensation und versprechen, wie schon im letzten Jahr im Rahmen von „Montjoie Musicale“, ein einzigartiges Erlebnis.

Schon in großen Häusern zu Gast

Als „Echo-Klassik“-Newcomer des Jahres und „Young Artist of the Year“ 2015 erobert Yury Revich als einer der ausdrucksstärksten russischen Violinisten seiner Generation die internationalen Konzertbühnen der Welt. Als Solist trat er bereits mit verschiedenen Orchestern auf, etwa mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, den Zagreber Solisten, dem Russian National Orchestra, den Moscow Soloists sowie der Israel Sinfonietta und arbeitete mit Dirigenten wie Yuri Bashmet, Justus Frantz, Zhang Xian und Yuri Simonov.

Dabei war er in den großen Konzertsälen der Welt zu hören, unter anderem in der Mailänder Scala, der Laeiszhalle in Hamburg, der Berliner Philharmonie, im Konzerthaus Berlin, im Wiener Konzerthaus, in der Tonhalle Zürich, im Gewandhaus Leipzig, im Gasteig in München und in der Metropolitan Hall in Tokio. Seit 2016 spielt Yury Revich eine Stradivari aus dem Jahr 1709, die ihm von der „Goh Family Foundation“ zur Verfügung gestellt wird.

Xin Wang ist eine der führenden Pianistinnen der Inneren Mongolei und in China geboren. Sie geht einer rege internationale Konzerttätigkeit sowohl als Solistin als auch als Kammermusikerin nach und gastiert in die wichtigsten Konzertsäle Europas und Asiens wie in der Berliner Philharmonie, in der Qintai Concert Hall Wuhan, in der Concert Hall Xiamen, im oder im Grand Theatre Hohhot. Zusammenarbeiten mit internationalen Orchestern wie dem Wuhan Philharmonic Orchestra, dem Sinfonieorchester Aachen, der Kammerphilharmonie St. Petersburg und der Berliner Camerata unter Leitung führender Dirigenten wie Kazem Abdullah, James P. Liu und Fuad Ibrahimov zeigen die Qualität der Musikerin auf. Darüber hinaus ist Xin Wang künstlerische Leiterin des internationalen Klavierwettbewerbs „Euregio Piano Award“.

Florian Koltun übernimmt die Moderation des Abends und wird zwischen den Werken mit Anekdoten und Hintergrundberichten aufwarten. Das Konzert beginnt am Sonntag, 13. Mai, um 17 Uhr im Bürgersaal des Auklosters Monschau, Austraße 5. Die Preise betragen: 20/15 Euro (VVK 13/8 Euro zzgl. VVK-Gebühren), Schüler bis 18 Jahre haben freien Eintritt. Tickets erworben werden bei: Monschau Touristinformation, Stadtstraße 16; Monschauer Wochenspiegel, Hans-Georg-Weiss-Straße 7; Buchhandlung Lesezeichen, Roetgen, Hauptstraße 45; Ticketshop Aachener Zeitung / Bürobedarf Kogel, Simmerath, Hauptstraße 17.