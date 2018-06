Simmerath - Kammerbruchstraße nach Autobrand gesperrt

Simmerath.

Die Kammerbruchstraße ist nach dem Brand eines Autos am Montagmittag in Höhe der Apotheke gesperrt worden. Hinweise auf einen Personenschaden hatten die Einsatzkräfte des herbeigerufenen Löschzugs am frühen Nachmittag nicht. Geprüft werden musste jedoch noch, ob ausgelaufene Betriebsstoffe ins Kanalsystem gelangt sind.