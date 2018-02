Kalterherberg - Kalterherbergs Jecke feiern sich als Fahrraddorf im Goldrausch

Kalterherberg.

Bei Sonne und eisigem Wind machte sich am Rosenmontag der Karnevalszug auf den Weg durch Kalterherberg. Die Zugteilnehmer und die zahlreichen Zuschauer genossen das Spektakel. Der Rosenmontagszug in Kalterherberg ist in den letzten Jahren zwar immer kürzer geworden, doch die teilnehmenden Vereine und Gruppen ließen sich auch in diesem Jahr einiges einfallen.