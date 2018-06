Rollesbroich - Kalltal-Eventlauf wird kürzer, aber mit Hindernissen

Rollesbroich. Der 7. Rollesbroicher Kalltal-Eventlauf findet am Samstag, 9. Juni, statt. Die Bambini drehen um 14.45 Uhr ihre 300-Meter-Sportplatzrunde, der Schülerlauf startet um 15.10 Uhr über 1500 Meter. Im Anschluss findet die Siegerehrung statt.

Der Kalltal-Eventlauf wird etwas verkürzt auf 4,8 Kilometer (vorher 6,5), um auch Einsteiger und Hobbyläufer an den Lauf heranzuführen, behält aber seine Hindernisse: Reifen, Rundhölzer, Tarnnetz und Strohballen müssen/sollten im Verlauf der Strecke überwunden werden. Start ist um 16 Uhr.

Auf einer Walking- bzw. Nordic-Walking-Runde ums Kalltal kann man sich um 16.15 Uhr beteiligen.

Der große klassische Kalltallauf ab 17 Uhr mit einer Strecke von 12 Kilometern gilt als „Genusslauf“ und führt rund um die Kalltalsperre bei schönem Streckenverlauf und herrlicher landschaftlicher Umgebung. Einige Cup-Läufer gehen an beiden Läufen an den Start.

Anmeldungen werden bis Donnerstag, 7. Juni unter www.roland-rollesbroich.de, Nachmeldungen bis 30 Minuten vor Start entgegengenommen (Nachmeldegebühr: 2 Euro). Die Stargelder betragen für Läufer 6 Euro, für Walker 4 Euro und für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre 2 Euro, zu zahlen bei Abholung der Startnummer ab 13 Uhr am Sportheim in der Rolandstraße. Start und Ziel befinden sich am Sportplatz.