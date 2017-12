Simmerath.

43 Mannschaften aus den Fußballkreisen Aachen, Düren, Euskirchen, Heinsberg und Köln nahmen an den sechs Turnieren der Junioren-Abteilung des TuS Schmidt in der Sporthalle des Berufskollegs in Simmerath teil. Turniersiege feierten dabei der JFV Bördeland (A-Junioren), Jugendsport Wenau (C-Junioren), der VfL Sindorf (D-Junioren), VfVuJ Winden (E-Junioren), der SV Eilendorf (F-Junioren) und „Play it Juniors“ (Bambini-Junioren).