Monschau - Junioren-Hallenturnier am Wochenende auf der Haag

Monschau. Sechs Jugendabteilungen des Stadtgebietes Monschau veranstalten ihr erstes gemeinsames Junioren-Hallenturnier.

Nachdem nun in der zweiten Saison alle Junioren-Mannschaften der Vereine FC Imgenbroich, TuS Mützenich, TV Höfen, SV Kalterherberg, Bergwacht Rohren und TuRa Monschau unter dem Namen der TuRa Monschau am Spielbetrieb im Fußballkreis Aachen teilnehmen, findet am Wochenende vom 5. bis 7. Januar ihr erstes gemeinsames großes Junioren-Hallenturnier in der Zweifachhalle auf der Haag in Monschau statt.

Das Turnierwochenende beginnt am Freitag, 5. Januar, 18 Uhr, mit den C-Junioren der Jahrgänge 2003/2004. Sechs Mannschaften stehen sich bei diesem Turnier gegenüber und spielen im Modus jeder gegen jeden.

Der Samstag beginnt um 10 Uhr mir dem Turnier der D2-Junioren, Jahrgang 2006. Um 12.45 Uhr startet dann der F1-Junioren Jahrgang 2009 sein Turnier. Zum Abschluss am diesem Tag stehen sich ab 15 Uhr die Mannschaften der D1-Junioren, Jahrgang 2005, gegenüber. Bei allen Turnieren spielen jeweils fünf Mannschaften im Modus jeder gegen jeden.

Den Start am Sonntag 7. Januar, 9.30 Uhr, machen die E1-Junioren, Jahrgang 2007, mit ihrem Turnier. Im Anschluss beginnt um 12 Uhr das Turnier der F2-Junioren, Jahrgang 2010. Um 13.15 Uhr gehen dann die jüngsten Kicker an den Start. Bei dem Bambini-Turnier, Jahrgang 2011 und jünger, stehen sich sechs Mannschaften gegenüber. Zum Abschluss des Turnierwochenendes spielen um 16 Uhr die E2-Junioren, Jahrgang 2008, den Turniersieger aus.

An allen Turniertagen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Die Jugendabteilungen laden alle Fußballinteressierten zu dem Turnierwochenende ein und freuen sich auf zahlreiche Besucher.