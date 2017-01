Simmerath.

Beim Neujahrsempfang der Raiffeisenbank in Simmerath erlebten Kunden und Nichtkunden Weltklassik am Klavier. „Ausverkauft“ hieß es bereits nach einem Tag, und die 80 Plätze in der als Konzertsaal umgestalteten Kundenhalle waren mit aufmerksamen Zuhörern besetzt. Das besondere Augenmerk galt Konzertpianistin Patricia Buzari.