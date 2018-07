Eifel - Juhuuuu, endlich Sommerferien!

Eifel. Hundertfach erklang dieser Stoßseufzer am Freitag auch an den Schulen in der Nordeifel. Nicht nur gefühlt lange 14 Wochen vergingen durch den späten Ferienbeginn diesmal zwischen Oster- und Sommerferien, und da brachten auch die ertmaligen Pfingstferien keine Linderung.

Jetzt aber geht es in die große Freiheit, verbunden mit der Hoffnung, dass dieser schier endlose, seit Mai andauernde Sommer nun nicht ausgerechnet in den Schulferien endet. Die Dritt- und Viertklässler der Grundschule in Konzen jedenfalls strahlten am Freitag mit der Sonne um die Wette.