Tansania/Konzen - Jubiläumsfeier des Konzener „Weißen Vaters der Afrikamissionare“

Tansania/Konzen. Der Konzener Theo Call flog am 4. Dezember 1967 nach Tansania, wo er seine Zukunft als „Weißer Vater der Afrikamissionare“ verbringen sollte. Im kleinen Dorf Kabanga im Westen des Landes hat der Missionar eine neue Heimat gefunden und lebt und arbeitet dort nun schon seit 50 Jahren.

Sein Ordensjubiläum wurde natürlich gebührend gefeiert, mit dabei war eine Reisegruppe aus der Eifel. Elke und Martin Krings vom Förderverein „Bruder Theo Call – Weißer Vater der Afrikamissionare“, der die Arbeit Bruder Theos seit Jahren durch Spenden unterstützt, besuchen ihn jedes Jahr. Dieses Mal verbrachten sie einige Tage gemeinsam mit acht weiteren Vereinsmitgliedern in Afrika.

Los ging die Reise am 3. Dezember um 2.30 Uhr. Nach 36 Stunden hatte die Gruppe Kabanga erreicht. „Wir haben uns im Eiltempo angesehen, was Theo in den letzten Jahrzehnten gebaut hat: das Krankenhaus, die Schule, das Heim für die verfolgten Albinos und die erste Turbine“, erzählt Martin Krings. Am nächsten Tag ging es ins etwa 70 Kilometer entfernte Iterambogo, wo Bruder Theo und seine Arbeiter ein Wasserkraftwerk mit Turbine am Bischöflichen Knabenseminar St. Josef bauen, um es mit Strom zu versorgen. Hier sollte auch die große Jubiläumsfeier zu Ehren Bruder Theos zelebriert werden.

„So etwas habe ich noch nicht erlebt“, sagt Krings, der die Schule schon einige Male mit Call besucht hat. „Es war alles in Bewegung. Überall waren kleine Gruppen von Schülern unterwegs, die das Fest vorbereitet haben. Die ganze Nacht hörte man sie herumschwirren.“ Eigentlich hatten die Jungen schon Weihnachtsferien, aber für die Feier sind sie ein paar Tage länger geblieben. Sie bauten ein Zelt und eine Bühne aus Bambusstangen, putzen jeden Winkel, schlachteten Tiere für das Festmahl und kochten Reis, Kartoffeln und Gemüse für die 500 erwarteten Gäste. „Es ist unvorstellbar, wie sie eine so große Feier mit einfachsten Mitteln auf die Beine gestellt haben“, war Krings begeistert.

Die Begeisterung war enorm

Am nächsten Morgen rollten Autos an, in denen zwei Bischöfe zur Feier gebracht wurden. Die Begeisterung über den hohen Besuch war enorm: „Sie wurden gefeiert wie der Papst oder die Queen. Und Theo war sehr gerührt über ihren Besuch“, beschreibt Krings. Neben den Bischöfen, Lehrern und Schülern waren 50 Priester aus der Region angereist sowie viele Menschen aus Kabanga. Nach einer rund zweieinhalbstündigen Messe wurde das Festessen in großen Töpfen aufgetragen und das Büffet eröffnet. Anschließend folgte ein buntes Programm aus Tänzen und Geschenkübergaben, bevor die Feierlichkeiten im frühen Abend ausklangen. Am nächsten Tag war wieder das gesamte Knabenseminar auf den Beinen, um aufzuräumen uns Zelt sowie Bühne abzubauen. Anschließend wurden die Schüler in ihre wohlverdienten Ferien entlassen.

Tiefere Einblicke in Theos Leben in Tansania und sein Ordensjubiläum gibt die Reisegruppe auf der Generalversammlung des Fördervereins am Donnerstag, 11. Januar, um 18.30 Uhr in der Gaststätte „Achim & Elke“ in Konzen mit Fotos und Videomaterial. Dazu lädt der Vorstand Vereinsmitglieder und alle Interessierten ein. Unter anderem wird die gelernte Krankenschwester Margit Salimi, über das Krankenhaus und die Versorgung der Patienten vor Ort berichten. Beim jetzigen Besuch durfte man erstmals einen Blick in die Geburtsstation werfen.