Simmerath - Jobcenter Eifel öffnet nach Umzug wieder am 18. Juni

Simmerath. Die Geschäftsstelle Südkreis/Eifel des Jobcenters Städteregion Aachen – zuständig für Kunden aus Monschau, Simmerath und Roetgen – zieht von der Hauptstraße 94 (Polizeiwache) in Simmerath in ein neues Gebäude, Hauptstraße 95 .

Der Umzug findet seit Donnertag statt, am Freitag soll er beendet werden. Daher war die bisherige Geschäftsstelle in der Hauptstraße 94 seit Donnertag, 12.30 Uhr, geschlossen. Die neue Geschäftsstelle öffnet am Montag, 18. Juni, um 13.30 Uhr. Ab Dienstag, 19. Juni, gelten wieder die regulären Öffnungszeiten.

Alle Kunden behalten auch nach dem Umzug ihre bisherigen Ansprechpartner. Fristwahrende Meldungen für den Freitag können ohne Rechtsnachteile am folgenden Montag nachgeholt werden. Ab dem 18. Juni finden die Kunden auch ihre bisherigen Ansprechpartner in der neuen Geschäfststelle Hauptstraße 95 (Ecke Friedhofsweg).