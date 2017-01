Die Wildtiere unterscheiden

Bei der Exkursion erklärte Karl-Heinz Kuckelkorn unterschiedlichen in der Region vorkommende Wildarten. Die rotbraun gefärbten Hirsche zählen zum Rotwild. Wesentlich kleiner ist das Rehwild. Daneben gibt es noch das Dammwild. Hierbei handelt es sich um eine Hirschart, die nur in parkähnlichen Anlagen (nicht in freier Wildbahn) lebt und ein schaufelförmiges Geweih hat. Das Muffelwild (Wildschafe) hat wiederum ein anders geformtes Gehörn.