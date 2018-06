Rurberg.

„Sonst findet der Jägertag immer in Verbindung mit der Großveranstaltung ,Rursee in Flammen‘ statt, aber wir wollten das in diesem Jahr mal separieren“, berichtet Petra Leckner, die Leiterin des Hegerings Simmerath. Am Samstag drehte sich auf dem Seeufer-Parkplatz in Rurberg alles um Jagd und Hege.