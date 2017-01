Italienischer Meisterpianist im Aukloster Monschau

Monschau. Zentrale Monumente der romantischen Klaviermusik von F. Chopin, R. Schumann & F. Liszt stehen am Sonntag, 8. Januar, um 17 Uhr im Aukloster Monschau beim ersten Klavierabend der diesjährigen Spielzeit auf dem Programm.

Mit dem italienischen Meisterpianisten Antonio di Cristofano konnte ein wahrer Kenner seines Faches eingeladen werden, der regelmäßig in renommierten Häusern wie der Smetana Hall und Dvorak Hall in Prag, im Leeum Auditorium in Seoul, der Carnegie Hall – New York oder im Musikverein in Wien gastiert.

Konzertauftritte mit internationalen Orchestern wie dem Radio Orchestra of Bucarest, dem Orquesta Sinfonica de l’Estado de Mexico, dem Istanbul Chamber Orchestra, dem Prag Radio Symphony Orchestra, Philarmonique de Montreal, Toronto Sinfonia, Kärntner Sinfonieorchester oder dem Jerusalem Symphony Orchestra unter großen Dirigenten wie z. B. M. Bosch, N. Arman, C. Schulz, M. Zanini oder C. Olivieri-Munroe wurden von der Fachpresse gefeiert.

Neben seiner pianistischen Tätigkeit widmet er sich der pädagogischen Arbeit und unterrichtet unter anderem als Gastprofessor an renommierten Musikhochschulen in Moskau, Schanghai, Dubrovnik, Denver oder Seoul. Außerdem ist er als Juror bei zahlreichen internationalen Klavierwettbewerben, unter anderem Madrid, Varallo, Cantù, Valencia oder Astana gefragt.

Florian Koltun moderiert

Der Pianist und Kulturmanager Florian Koltun übernimmt die Moderation des Abends und wird zwischen den Werken mit interessanten Anekdoten und Hintergrundberichten auch „Klassik-Einsteigern“ den Zugang zur Musik leicht ermöglichen.

Das Konzert beginnt am Sonntag, 8. Januar um 17 Uhr im Bürgersaal des Auklosters Monschau, Austraße 5. Die Ticketpreise betragen 20/15 Euro am Veranstaltungstag und 13/8 Euro zzgl. Gebühren im Vorverkauf, Schüler bis 18 Jahren haben zu allen Konzerten freien Eintritt. Tickets können bei folgenden VVK-Stellen erworben werden: Monschau Touristinformation, Stadtstraße 16), Buchhandlung LeseZeichen in Roetgen, Hauptstraße 45 und beim Ticketshop unserer Zeitung/Bürobedarf Kogel, Simmerath, Hauptstr. 17.