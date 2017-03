Vorstand und die

Termine für 2017

Nach den Wahlen auf der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins präsentiert sich der Vorstand des Heimatvereins wie folgt: Vorsitzender Georg Schruff mit den Stellvertretern Gerd Skropke und Bernd Hamacher, Astrid Skropke (Kassiererin) und Lioba Wynands-Görke (Kassiererin).

Das Bauernmuseum öffnet am 2. April wieder seine Tore. Das Museumfest ist am 16. Juli, das Halloween-Fest am 28. Oktober.