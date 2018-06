Simmerath - Interessanter Einblick in die Waldarbeit

Wald wirft 2017 fast 266.000 Euro Gewinn ab

Nach Abschluss des Forstwirtschaftsjahres 2017 weist der Forstwirtschaftsplan für das vergangene Jahr im vorläufigen Ergebnis einen Überschuss von 265.700 Euro aus. Damit wurde der im Ansatz berechnete Gewinn von 202.780 Euro um 63.000 Euro übertroffen. Der erhöhte Gewinn sei vor allem in den Wenigeraufwendungen für Personalkosten begründet, erläuterte die Verwaltung. Krankheitsbedingte Ausfälle des eigenen Personals hätten aber durch Mehreinsatz von Firmen in der Holzernte aufgefangen werden können, hieß es. Dies habe zwar zu einem Mehraufwand von 34.000 Euro in diesem Bereich geführt, sei aber durch das Einsparen der Personalkosten mehr als kompensiert worden, so die Verwaltung.

„Ich kann mich nicht an einen derartiges Plus in den letzten 20 Jahren erinnern“, freute sich Bürgermeister Karl-Heinz Hermanns im Forstausschuss über das positive Ergebnis. (hes)