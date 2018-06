Simmerath - Insgesamt 120 Tempoverstöße stellte die Polizei am Wochenende fest

Simmerath. Die Aachener Polizei kontrollierte am letzten Wochenende im Rahmen des „linksrheinischen Qualitätszirkels“ wieder an verschiedenen Örtlichkeiten in der Eifel den fließenden Verkehr. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf den motorisierten Zweirädern, aber auch so mancher Pkw-Fahrer fiel negativ auf und musste Konsequenzen erfahren.

Am Samstag wurde im Bereich der Gemeinde Simmerath, genau genommen auf der Jägerhausstraße in Lammersdorf, auf der L 128 zwischen Rurberg und Einruhr und auf der Rollesbroicher Straße in Witzerath die Geschwindigkeit gemessen. Hier wurden insgesamt 120 Tempoverstöße festgestellt; die meisten konnten vor Ort mit Bezahlung eines Verwarngeldes abgegolten werden.

Anders lief es für einen gemessenen Motorradfahrer, der anstatt mit den erlaubten 70 km/h mit 130 km/h unterwegs war. Ihn erwarten nun eine Anzeige und ein Fahrverbot. Insgesamt müssen zwei Motorradfahrern und ein Pkw-Fahrer mit Fahrverboten rechnen. Zusätzlich kontrollierte man das Streckenfahrverbot für Motorradfahrer auf der L 128. Hier waren es 27 Motorradfahrer, die sich nicht an das Verbot hielten und ein Verwarngeld entrichten mussten.

Während der Maßnahmen fielen zudem noch weitere Verstöße auf und wurden geahndet: Ein Motorradfahrer missachtete ein Überholverbot und ein Pkw war ohne amtliches Kennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs. Die Polizei kündigte an, dass sie in der laufendenden Motorradsaison weitere Kontrollen im Rahmen des „linksrheinischen Qualitätszirkels“ plane.