Simmerath - Informationstage an der Sekundarschule

Simmerath.

Die Sekundarschule Nordeifel lädt am 2. und 9. Dezmber zu Informationstagen ein. Die Veranstaltung für Viertklässler und ihre Eltern findet am heutigen 2. Dezember in Kleinhau statt, am nächsten Samstag, 9. Dezember, kann man sich dann am Standort Simmerath über das breite Angebot der 2013 gegründeten Schule informieren.