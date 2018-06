Imgenbroich - Informationsabend: Die Bauchschlagader kann zur Zeitbombe werden

Imgenbroich. Ohne sie geht nichts. Mit einem Durchmesser von bis zu 2,5 Zentimeter ist die Hauptschlagader, auch Aorta genannt, das größte Blutgefäß im menschlichen Körper. Sie verläuft in einem Bogen vom Herzen zuerst durch den Brustraum, führt nach unten durch die Bauchhöhle und verzweigt sich dort in die beiden Becken- und später in die Beinschlagadern.

„Die Aorta arbeitet sozusagen mit Hochdruck an der Blutversorgung unseres gesamten Organismus“, erklärt Professor Dr. Michael Gawenda, Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie und Endovaskuläre Chirurgie am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler und ergänzt: „Deshalb sollte man auf seine Hauptschlagader achtgeben, damit sie diese Aufgabe auch im hohen Alter noch zuverlässig ausführen kann.“

Denn gerade im Bauchraum kommt es an der Aorta häufig zu Schwachstellen, die zu einer Aufweitung, also einem Aneurysma führen können. Rund 250.000 Deutsche leben damit. Mehr als 3000 von ihnen sterben jährlich daran. Oft überraschend, denn die gefährliche Aussackung im Bauchraum verursacht lange Zeit keinerlei Symptome. Gerade das macht sie so tückisch. Sie schlummert wie eine tickende Zeitbombe im Bauch des Patienten, die jederzeit platzen kann. Eine schnelle Diagnose und Therapie sind lebenswichtig.

Männer sind gleich fünfmal so häufig betroffen wie Frauen. Ab dem 65. Lebensjahr sind es statistisch ganze 14 Prozent von ihnen, die mit dem Krankheitsbild leben. „Ich kann nur jedem dazu raten, seine Gefäße regelmäßig checken zu lassen“, sagt Professor Gawenda, „denn ambulante Ultraschalluntersuchungen bei niedergelassenen Ärzten oder in der Klinik geben sehr schnell Aufschluss darüber, ob Handlungsbedarf besteht.“

Über die modernen Behandlungsmöglichkeiten dieser Erkrankung, ihre Erkennung und über die verursachenden Risikofaktoren spricht Professor Gawenda auf Einladung der AOK Rheinland/Hamburg in Imgenbroich. Alle Interessierten sind zum kostenfreien Informationsabend am Montag, 18. Juni, um 19.30 Uhr in das Druckereimuseum Weiss, Am Handwerkerzentrum 16 im Industriegebiet Imgenbroich, eingeladen. Anmeldung unter Rufnummer 02472/982-101.