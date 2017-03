Indoor-Cycling XXL: An der Rosentalstraße wird am Rad gedreht

Roetgen. Das zweite Märzwochenende steht bei vielen Insidern schon fest im sportlichen Terminpla: Zum dritten Mal nämlich laden die verantwortlichen Organisatoren beim TV Roetgen alle Radsport-Interessierten am Samstag, 11. März, zum Indoor-Cycling XXL nach Roetgen ein.

Ab 11 Uhr wird es laut in der TV-Sporthalle an der Rosentalstraße 38 a. Mit reichlich Watt und flotten Beats gibt es zeitgleich was auf die Ohren und in die Oberschenkel. Insgesamt sechs Instruktoren nehmen über 120 Radfahrer mit auf eine schweißtreibende Tour und drehen wahrlich „am Rad“.

„Sie heizen den Indoor-Cyclern mächtig ein und werden die TV-Halle in einen Fitness-Tempel der Extraklasse verwandeln“, heißt es im Vorbericht. Volle sechs Stunden wird gecycelt, wer möchte, kann natürlich auch im Zweier-Team fahren.

Neben Getränken, die stets nachgefüllt werden können, steht dann ab ca. 14 Uhr das „All-you-can-eat“-Nudelbuffet zur Verfügung. Ein weiteres Highlight: Den ganzen Tag über werden die Cycler mit „Obsthäppchen am Rad“ versorgt. Für alle angemeldeten Teilnehmer sind im Preis von 55 Euro für Einzelfahrer und 65 Euro für Teams auch ein Cycling-Handtuch als Willkommensgeschenk sowie eine Überraschung des Orgateams inbegriffen.