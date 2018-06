Strauch - In Strauch wird zum Monatswechsel kräftig gefeiert

Strauch. Das Ortskartell Strauch lädt für Samstag, 30. Juni, zur Kirmes und zur Teilnahme am Kirmesumzug ein. Um 18.30 Uhr ist Aufstellung auf dem Dorfplatz.

Mit den Musikvereinen wird der amtierende Hahnenkönig Dominik Puhl abgeholt und anschließend der Kirmesknochen ausgegraben. Gleich nach dem Umzug beginnt im Pfarrheim der Kirmesball.

Am Sonntag, 1. Juli, beginnt um 10 Uhr ein Familiengottesdienst unter dem Motto „Hand in Hand“. Im Anschluss an die Messe findet in und um das Pfarrheim das Pfarrfest statt - mit Mittagstisch, Cafeteria, Waffelbäckerei und Grill. Für Unterhaltung sorgen das Trommler- und Pfeiferkorps und der Blasmusikverein Strauch. Auf die Kinder warten Zauberkünstler, Trampolin, Springburg und Bastelangebot. Am Ende des Pfarrfestes gibt es eine Verlosung mit vielen Preisen.

Am Montag, 2. Juli, findet um 18.30 Uhr das Hahnenköppen auf dem Dorfplatz statt. Im Anschluss wird mit dem neuen Würdenträger beim Hahnenball weitergefeiert. Auch beim Hahnenköppen ist für das leibliche Wohl gesorgt.