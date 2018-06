Roetgen - In Roetgen starten alle Generationen beim Rakkeschlauf

Roetgen. Der mittlerweile 38. Rakkeschlauf startet am Samstag, 16. Juni, in Roetgen. Dabei werden wieder Läufe von 300 Metern bis hin zum Halbmarathon (21,1 km) angeboten.

Gerade die Läufe für Kinder und Jugendliche haben sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit erfreut. Schon die Jüngsten können bei einem 300-Meter-Lauf alles geben (15.45 Uhr). Für die Acht- bis Elfjährigen gilt es die Strecke gleich zweimal, es sind also 600 Meter sind zu bewältigen (16 und 16.15 Uhr).

Bei dem Jogginglauf um 16.45 Uhr sieht man dann gefühlt die halbe Roetgener Sportwelt am Start an der TV-Halle. Hier versuchen sich regelmäßig Einsteiger sowie Gelegenheitsläuferinnen und -läufer an der Fünf-Kilometer-Strecke über die Vennbahntrasse. Beim Jogginglauf werden aber auch wieder viele ambitionierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet, die ihre Punkte für die Gesamtwertung im Rur-Eifel-Volkslauf Cup (REC) sammeln.

In diese Wertung fließen natürlich auch die beiden Hauptläufe ein: der Halbmarathon (17.45 Uhr, 21,1 Kilometer) und der Volkslauf über zehn Kilometer (18 Uhr). Diese beiden Läufe führen über ruhige Ortsstraßen und den Vennbahnweg in den Roetgener Wald, der Halbmarathon vorbei am Naturdenkmal Rakkesch und auf dem Vennbahnradweg hoch bis nach Lammersdorf-Kämpchen.

Gerade der Fünf-Kilometer-Jogginglauf bietet sich optimal für Gruppenläufe an. In den letzten Jahren haben sich hier Nachbarschafts- und Freundesgruppen, Firmen und auch Mannschaften des TV Roetgens zusammengetan und sind die kleine Runde gelaufen. Der TV Roetgen unterstützt gerade diese Gruppen. Getreu dem Motto: „TV Roetgen – mehr als Sport …“ geht es dem größten Sportverein in der Region darum, Menschen beim Sport zu verbinden und sie zusammen nach vorne zu bringen.

Auch deswegen wird rund um die TV-Halle ein buntes Rahmenprogramm stattfinden, um die Zuschauer und Läufer zusammenzubringen. Anmelden kann man sich noch für alle Läufe.

Alle Infos dazu gibt es auf www.tv-roetgen.de.