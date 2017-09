Roetgen.

Das „Rupert-Neudeck-Haus“ an der Pilgerbornstraße 1e in Roetgen wurde am Samstag feierlich eröffnet. Für diesen besonderen Anlass hatte der Verein „Roetgen hilft Menschen in Not e.V“ ein Dorffest organisiert, das zahlreiche Gäste anlockte.