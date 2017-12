Simmerath.

Jedes Jahr ziehen sie in den einzelnen Orten durch die Straßen und bringen zur Freude der Bewohner an den einzelnen Häusern einen Segensspruch an. Die Rede ist von den Kindern und Jugendlichen, die als Sternsinger bundesweit von Tür zu Tür ziehen, um den Bewohnern Gottes Segen zu wünschen.