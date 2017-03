Kalterherberg.

Auf dem Waldparkplatz an der Bundesstraße 399 zwischen Kalterherberg und Perlenau ist man in den Sommermonaten selten allein: Vielen Wanderern, die gerne entlang der Perlenbachtalsperre spazieren gehen möchten, kommt der Parkplatz sehr gelegen. Aber auch im Winter wird das Gelände gerne frequentiert, denn oberhalb des Parkplatzes befindet sich eine in Kalterherberg beliebte Rodelwiese.