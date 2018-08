Der Saal Hütten bleibt erhalten – Bitte um Unterstützung

Mit Hilfe der NRW-Stiftung, die am 1. September um 11 Uhr 100.000 Euro an den Saal-Hütten-Verein übergibt, und des Heimat- und Eifelvereins, der 30.000 Euro aufbringt, kann das traditionsreiche Haus erhalten werden. Aus diesem Anlass blicken wir in drei Teilen auf die Geschichte des Gebäudes zurück.

Der Erhalt der Gaststätte Hütten ist nur durch das finanzielle Engagement eines Rotter Privatmannes ermöglicht worden. Und nur dank der erheblichen Zuwendung seitens der NRW-Stiftung konnte der Förderverein den Saal Hütten kaufen. Nun hat er es sich zur Aufgabe gesetzt, den Saal zu renovieren, so dass er sich für öffentliche und private Veranstaltungen kultureller Art sowie für private Feste als attraktive Destination anbietet.

Der Förderverein bittet um Unterstützung durch den Erwerb der Vereinsmitgliedschaft bzw. eine finanzielle Spende.