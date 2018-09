Nordeifel - Im Einsatz für Eifeler Buchenwälder

Nordeifel. Das „Bergwaldprojekt“ ist wieder im Nationalpark Eifel im Einsatz gewesen. Fast 20 freiwillige Naturinteressierte aus ganz Deutschland helfen in den Wäldern und im Offenland des Nationalparks bei verschiedenen Naturschutzarbeiten und möchten das Ökosystem Buchenwald näher kennenlernen.

Ziele der Einsatzwoche sind, vor Ort einen konkreten Beitrag zur Verbesserung der ökologischen Situation zu leisten und die Teilnehmenden auch über die Projektwoche hinaus für eine nachhaltige Lebensweise zu sensibilisieren.

Handfeste Arbeit im Wald

Unter der Anleitung von Nana Schleißing vom Bergwaldprojekt und unter der Regie von Gabriela Geitz vom Fachgebiet Biotop- und Wildtiermanagement in der Nationalparkverwaltung Eifel mähen die Freiwilligen Feuchtwiesen, bauen nicht mehr benötigte Kulturgatter ab und entfernen die standortfremde und invasive Art „Spätblühende Traubenkirsche“. Neben der praktischen Arbeit besteht das Programm auch aus einer Exkursion, um die dynamischen Abläufe innerhalb des Waldes und deren Bedeutung besser zu verstehen sowie die natürlichen Abläufe in einem Nationalpark näher zu beleuchten.

Ein wichtiges Anliegen dieser Einsatzwoche ist es, den Nationalparkgedanken mit all seinen Facetten auch praktisch zu vermitteln. Gabriela Geitz dazu: „Der Wald ist für die verschiedenen Aspekte der Nachhaltigkeit der ideale Lehrer. Hier im Nationalpark erleben die Teilnehmer zudem in den jetzt schon vorhandenen Prozessschutzzonen einen Wald, wie er sich in natürlicher Dynamik entwickeln kann.“ Für eine natürliche Entwicklung des Ökosystems setzen sich die freiwilligen Helfer mit großem Engagement persönlich ein. Nana Schleißing vom Bergwaldprojekt e.V. fügt hinzu: „Die tollen Erfahrungen aus den Projektwochen bestärken die Teilnehmenden oftmals darin, auch den eigenen Alltag naturverträglicher und ressourcenschonender zu gestalten. Sie beteiligen sich somit an einem gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Entwicklung.“

Das Bergwaldprojekt e.V. mit Sitz in Würzburg veranstaltet deutschlandweit Einsatzwochen mit jährlich über 2000 Menschen. 2018 finden 102 Projektwochen an 46 verschiedenen Standorten statt. Ziele der Arbeitseinsätze sind, die Funktionen der Ökosysteme zu erhalten, den Teilnehmern die Bedeutung und die Gefährdung unserer Lebensgrundlagen bewusstzumachen und die Öffentlichkeit zu einem naturverträglichen Umgang mit Ressourcen zu bewegen. Der Verein finanziert sich größtenteils aus Spenden.