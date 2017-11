Hubertus-Messe in Simonskaller Marienkapelle

Simonskall. Der Verein der Freunde und Förderer der Marienkapelle Simonskall lädt wie in den Vorjahren zusammen mit der Pfarrgemeinde St. Josef Vossenack zur Hubertus-Messe in die Marienkapelle ein. Die Hubertus-Messe (nach Neuhaus) gehört mittlerweile zur guten Tradition in Simonskall.

In diesem Jahr findet der Festgottesdienst am Freitag, 10. November, um 18.30 Uhr in der Marienkapelle statt. In der Hl. Messe wird besonders der in den letzten Jahren verstorbenen Wohltäter der Kapelle und Mitglieder des Fördervereins gedacht. Die musikalische Gestaltung der Festmesse liegt in diesem Jahr in Händen des Jagdhornbläserkorps D’horn im Hegering Dürener Land unter der Leitung von Ludwig Krüttgen.

Nach dem Gottesdienst sind alle zu einem kleinen Umtrunk auf dem Kapellenvorplatz eingeladen. Die Pfarrgemeinde St. Josef sowie der Förderverein würden sich über viele Gottesdienstbesucher am 10. November in der Marienkapelle Simonskall freuen.