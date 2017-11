Simmerath.

Was für eine Kappensitzung und Proklamation: Die KG Sonnenfunken zeigten am Samstagabend in der Dreifachhalle Im Römbchen in eindrucksvoller Art und Weise und in beeindruckender Stärke blau-gelbe Flagge. In der Halle war kein freier Platz mehr zu bekommen, was ohne Zweifel am absoluten Top-Programm lag, bei dem am Ende „Kasalla“ das Sahnehäubchen setzte.