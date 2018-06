Nordeifel - Hörbare Liebe für eine friedvolle Welt

Nordeifel.

Die Klezmer-for-Peace-Musik von Giora Feidman ist ein Geschenk. Der Klang der Musik bewegt und berührt die Gäste in der Aula des Gymnasiums Am Turmhof in Mechernich. Feidmans Musik geht unter die Haut und landet da, wo der Mensch sie braucht: schnurstracks und ohne Umwege in der Seele.