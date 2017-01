Simmerath.

Es lag an diesem Abend irgendwie in der Luft: In Simmerath sollte Sportgeschichte geschrieben werden. Es ist Freitag, der 16. Januar 1987. Um 22.30 Uhr ist es mucksmäuschenstill in der Turnhalle der Hauptschule. Rund 700 Zuschauer schauen gebannt auf die Latte der Hochsprunganlage und auf Lokalmatador Carlo Thränhardt aus Rollesbroich.