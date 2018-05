Imgenbroich - Hilfsangebote am Lebensende

Imgenbroich.

Auf dem letzten Weg gut versorgt sein – darum geht es in einem Vortrag im Druckereimuseum Weiss. Auf Einladung der AOK Rheinland/Hamburg in Simmerath steht mit Veronika Schönhofer-Nellessen, Leiterin der Servicestelle Hospiz für die Städteregion Aachen und des Palliativen Netzwerks für die Region Aachen für diese Veranstaltung eine Expertin mit langjähriger praktischer Erfahrung in diesem Themenkomplex zur Verfügung.