Schmidt - Hilfe für traumatisierte Kinder

Schmidt. Die Kommunionkinder der Pfarre St. Hubertus Schmidt wollten auch anderen eine Freude bereiten; sie sammelten Spenden, und die Eltern berieten sich über die sinnvolle Verwendung. Das Geld sollte in der Region bleiben. Und da viele Peter Borsdorff kennen, fiel die Entscheidung leicht: Der Mann mit dem Sammel-Laufschuh soll die Schmidter Spende erhalten.

370 Euro waren zusammengekommen, und Peter Borsdorff machte sich auf den Weg zur Schmidter Grundschule, wo er von den Kindern und einigen Müttern erwartet wurde.

Die meisten wissen, dass Peter Borsdorff seit vielen Jahren bei Laufveranstaltungen unterwegs ist und stets seine Sammelbüchse dabei hat. Er sammelt für seine Aktion „Running for Kids“. Was er über sein neues Projekt erzählte, ließ die Zuhörer betroffen schweigen: Er hat den Vater von zwei Kindern kennengelernt, die fünf und 14 Jahre alt sind und vor kurzem durch einen Unfall ihre Mutter verloren haben. „Vater und Kinder sind traumatisiert und unendlich traurig“, berichtete Borsdorff, der nun der Familie die bestmögliche Betreuung zukommen lassen will. Erfreut nahm er das Geld der Kommunionkinder an.