Herbstliches Chorkonzert der „SingPhonie“ Roetgen

Roetgen.

Die „SingPhonie“ Roetgen unter Leitung von Manfred Lutter veranstaltet am Sonntag, 15. Oktober, 18 Uhr, in der evangelischen Kirche in Roetgen, Rosentalstraße, bei freiem Eintritt ein buntes, herbstliches Chorkonzert, bei dem als Gast der Chor „Musica Cantia Eupen“ mitwirkt.