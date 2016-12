Bis zu 172 Bewohner lebten in der Unterkunft

Die Notunterkunft auf der „Funk“ in Höfen wurde im Rahmen der Amtshilfe für das Land NRW am 1. Oktober 2015 durch die Städteregion Aachen bereitgestellt. Am 5. Oktober wurde die Unterkunft bezogen. Zwei Busse mit 93 Flüchtlingen wurden hier untergebracht. Am 12. Dezember wurde die Kapazität aufgestockt. Bis zu 172 Bewohner lebten teilweise in der Unterkunft. Im Oktober 2016 leerte sich die Unterkunft deutlich, als 70 Bewohner in andere NRW-Kommunen verlegt wurden. Insgesamt hatte die Städteregion Aachen damals sieben Notunterkünfte eingerichtet, nachdem das Land im September 2015 Unterstützung angefordert hatte.